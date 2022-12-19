Atilla Dorsay’ın 12 Yıl Önce Yayımlanan, Hepsi Senin İçin Adlı Hikâye Kitabı Yeniden Raflarda

Türkiye medyası ve sinemasının en kıdemli yazarlarından Atilla Dorsay’ın 12 yıl önce yayımlanan, Hepsi Senin İçin adlı hikâye kitabı, Puslu Yayınları tarafından yeniden basılarak raflardaki yerini aldı. Ahmet Ümit, kitap hakkında şöyle yazıyor: “Atilla Dorsay’ın öykülerini başarılı kılan temel niteliğin samimiyet olduğuna inanıyorum. İnandığı öyküleri anlatıyor bizlere, üstelik yalın bir dille. Belki sinemacılıktan gelen bir yetenektir, karakterlerini son derece gerçekçi bir şekilde sunuyor. Onlara inanıyorsunuz. Çünkü benzerleri etrafımızda yaşıyor. Ve aslında hepsi yalnız, ilişkilerde bile… Aslında öykülerin çoğu rahatlıkla birer roman konusu olabilir. Öyle derinlikli, öyle katmanlı öyküler…”