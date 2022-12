Joaquim Dos Santos, Kemp Powers ile Justin K. Thompson’un yönettiği ve Oscar Isaac, Shameik Moore, Hailee Steinfeld ile Jake Johnson’un seslendirdiği animasyon film Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş (Spider Man: Across the Spider Verse), 02 Haziran 2023’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Miles Morales, Brooklyn’in tam zamanlı samimi komşusu Örümcek-Adam’ı, Çoklu Evren’e Gwen Stacy ve yeni bir Örümcek-Adam ekibiyle güçlerini birleştirmek için taşıdığı destansı bir macerayla Oscar® ödüllü Örümcek-Evreni serisinin bir sonraki bölümü için geri dönüyor. İnsanlar şimdiye kadar karşılaştıkları her şeyden daha güçlü bir kötü adamla karşı karşıya gelecek.