Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş 02 Haziran’da Vizyonda

Miles Morales, Örümcek-Evreni serisinin yeni bölümü olan Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş ile geri dönüyor. Yönetmenliğini Joaquim Dos Santos’un yaptığı filmde Morales, farklı boyutlardan onlarca ayrı Spider-Man’lerin yer aldığı çoklu evrende bir maceraya atılıyor. Gwen Stacy’le yeniden bir araya geldikten sonra Miles, Çoklu Evrenleri geçerken orayı canları pahasına korumakla yükümlü olan Örümcek-İnsanlar’la karşılaşır. Ancak ne zaman ki bu kahramanlar karşılaştıkları yeni tehditle nasıl başa çıkılacağı konusunda anlaşmazlığa düşer, Miles kendini diğer Örümcekler’le karşı karşıya bulur. Şimdi kahramanlığın tanımını tekrar düşünmelidir.

Basın Bülteni

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