Avatar: Suyun Yolu Filmi, 16 Aralık’ta Sinemalarda Vizyona Giriyor

13 yıl önce sinema tarihine damgasını vuran ünlü Avatar’ın devam filmi Avatar: Suyun Yolu, 16 Aralık 2022 Cuma günü sinemalarda gösterime girecek. Tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi olma unvanına da sahip olan Avatar’ın ardından serinin merakla beklenen devam filminde de yönetmenlik koltuğunda Oscar ödüllü yönetmen James Cameron oturuyor. 3 Oscar ödülüne sahip Avatar’ın 10 yıl sonrasında geçen Avatar: Suyun Yolu filmi Sully Ailesi’nin, Jake, Neytiri ve çocuklarının hikâyesini, karşılaştıkları yeni ve güçlü sorunları, birbirlerini korumak uğruna yapabilecekleri fedakârlıkları, hayatta kalma savaşlarını anlatıyor.

Basın Bülteni

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