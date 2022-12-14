Korkut Akın’dan Her Yıla Bir Kart Sergisi

Sinema yazarı, TV yapımcısı ve yönetmen Korkut Akın’ın Her Yıla Bir Kart Sergisi, 20 Aralık 2022 – 20 Ocak 2023 tarihleri arasında Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açılıyor. Korkut Akın, şimdiye kadar benzeri olmayan çalışmasında 41 yıldan beri hazırladığı yılbaşı kartlarını tanıdık ve sevdiklerine elden dağıtıyor. Korkut Akın, 2022 yılı başında aynı sergiyi Karaköy’de açmış ve büyük ilgi görmüştü Akın sergisini bu defa Küçükçekmeceli sanatseverlerin ilgi ve beğenisine sunuyor.