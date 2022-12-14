49 Filminden İlk Tanıtım Yayınlandı, 20 Ocak’ta Sinemalarda

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan aksiyon filmi 49’dan ilk tanıtım geldi. DEAŞ’a esir düşen 49 Türk vatandaşının kurtarıldığı operasyonu ve perde arkasını anlatan film yayınlanan görüntülerle büyük heyecan yarattı. Yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği filmin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve usta oyuncu Kerem Alışık üstleniyor. 49, 20 Ocak 2023 tarihinde gösterime girecek.

Basın Bülteni

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