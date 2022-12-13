TRT Ortak Yapımı Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu Filmine İzleyicilerden Yoğun İlgi

Anadolu’nun en bilinen ve sevilen kahramanlarından Nasreddin Hoca’nın sevimli dostlarıyla birlikte macera dolu bir yolculuğa çıktığı Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu filmi ilk haftasında 102 bin 89 kişiye ulaştı. TRT Çocuk’un ilgiyle izlenen çizgi filmi Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu, yenilenen tasarımıyla 09 Aralık 2022 Cuma günü sinemasever seyircilerle buluşmuştu. Hem yetişkinlerden hem miniklerden büyük ilgi gören film, vizyondaki tüm filmler arasından gişede ikinci oldu. Türkiye’de 69 şehirde 309 sinema salonunda vizyona giren film, önümüzdeki günlerde Azerbaycan, Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Danimarka’da da vizyona girecek.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.