Prestijli Dev Kadro

Mahsun Kırmızıgül’ün merakla beklenen ve 03 Şubat’ta vizyona girecek olan yeni filmi Prestij Meselesi, hikâyesi olduğu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirecek ve yeni yıla damgasını vuracak. Hemen her karakteri ünlü bir ismin canlandırdığı film sinemaseverlere yıldızlar geçidi yaşatacak. Yılın en iddialı filminin kadrosunda Ali Sürmeli, Zafer Ergin, Erdal Özyağcılar, Melek Baykal, Meral Çetinkaya, Celil Nalçakan, Erkan Petekkaya, Murat Han, Nursel Köse gibi oyuncular yer alıyor. Bir umut hikâyesini konu alan film, müzik sektörümüze damga vuran Prestij Müzik ailesinin doğuşu ve yükselişini anlatırken ülkenin dönemsel geçmişine de ışık tutuyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.