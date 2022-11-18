Nurullah Yenihan’ın yönettiği ve Ezel Kalkan, Öykü Kılıçaslan, Fatih Özkul, Deniz Salman, Ufuk Yüksel ile Ekinsu Karaata’nın seslendirdiği animasyon film Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, 09 Aralık 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Siyah Martı Animation Studios tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gizlice ağaç eve giren iki hazine avcısı, yanlışlıkla geçmişe gidince Nasreddin Hoca ve çocuklar onları geri getirmek üzere peşlerinden giderler. Hazine avcıları orada hapse girince her şey halloldu düşüncesiyle geri dönerler fakat geri geldiklerinde dünya tamamen baştanbaşa değişmiştir. Hayatlarını eski haline döndürmek için mecburen tekrar geçmişe gitmek zorunda kalırlar.