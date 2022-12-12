23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali Başvuruları Başladı

Türk Film Festivali Frankfurt, 23. yılında 11 – 16 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı ve Türkiye ekibi, Kültürlerarası İletişim Derneği’nin ev sahipliğinde Frankfurt’ta gerçekleşecek film festivalinin çalışmalarına başladılar. 23. Türk Film Festivali Frankfurt’a başvuracak adaylar, yarışmaya dair yönetmelik ve bütün bilgilere festivalin resmi internet sitesi olan https://www.turkfilmfestival.de web adresinden ulaşabiliyor.

Basın Bülteni

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Altın Elma Ödülleri



Caner Ural – Hatice Aşkın – Hüseyin Sıtkı –

Serap Gedik – Mahiye Sabuncuoğlu

