2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması Onur ve Destek Ödülleri Verecek

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenecek 2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, 15 – 18 Aralık tarihleri arasında gerçekleşiyor. Kısa film türüne destek vermek ve sinema profesyonelleriyle izleyicileri buluşturmak amacıyla ikincisi yapılacak olan ve 47 ülkeden 619 filmin başvuru yaptığı yarışmada sinemamıza verdikleri emekten dolayı Onur Ödülleri, kişi ve kurum olmak üzere iki kategoride de Kısa Filme Destek Ödülleri verilecek. Ödüller, 18 Aralık tarihinde Atlas 1948 Sineması’nda yapılacak kapanış töreninde sunulacak.

Basın Bülteni

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Ayşen İnci / Cemil Nazlı



İsmail Karadaş / Mehmet Emin Kadıhan



Nurdan Albamya / Tuncay Akça

