13 Ocak 2023′te gösterime girecek olan Megan filminin yeni fragmanı yayınlandı. Gerard Johnstone’un yönettiği ve başrollerini Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng ile Brian Jordan Alvarez’in paylaştığı filmde Megan, bir çocuğun en iyi dostu olmak üzere programlanmış gerçek gibi bir oyuncak bebektir. Oyuncak şirketinin zeki robotikçisi Gemma tarafından tasarlanan Megan, bağlandığı çocuğun dostu, öğretmeni, oyun arkadaşı, koruyucusu olurken dinleyebilir, izleyebilir ve öğrenebilir. Gemma 8 yaşındaki bir anda yetim kalan yeğeni Cady’nin bakımını üstlendiğinde ebeveyn olmak için hazırlıksızdır, Megan prototipini Cady ile eşleştirmeye karar verir.

Basın Bülteni

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