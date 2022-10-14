Gerard Johnstone’un yönettiği ve Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng ile Brian Jordan Alvarez’in oynadığı Megan, 13 Ocak 2023’de UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Megan, bir yapay zekâ mucizesi, bir çocuğun en iyi dostu ve bir ebeveynin en büyük müttefiki olmak üzere programlanmış gerçek gibi bir oyuncak bebektir. Megan, bağlandığı çocuğun dostu, öğretmeni, oyun arkadaşı, koruyucusu olurken dinleyebilir, izleyebilir ve öğrenebilir. Gemma 8 yaşındaki bir anda yetim kalan yeğeni Cady’nin bakımını üstlendiğinde ebeveyn olmak için hazırlıksız ve güvensizdir. Gemma, işinin yoğun baskısı altında iki sorunu birden çözme çabasıyla Megan prototipini Cady ile eşleştirmeye karar verir fakat bu akıl almaz sonuçlar doğuracak bir karar olacaktır.