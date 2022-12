2. Haliç GoldenHorn Uluslararası Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

01 – 05 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen 2. Haliç GoldenHorn Uluslararası Film Festivali’nin 05 Aralık 2022 Pazartesi akşamı düzenlenen kapanış töreninde ödüller sahiplerini buldu. Festivalin film gösterimleri Cibali Avare Sinema Bahçe’de gerçekleşti. Seçici kurulun seçtiği Kurmaca Uzun Metraj, Kurmaca Kısa Film, Belgesel Uzun Metraj ve Belgesel Kısa Film’den oluşan 40 filmlik seçki 01 – 05 Aralık tarihlerinde ücretsiz olarak gösterildi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ödüller:

Uluslararası Uzun Metraj / International Narrative Feature:

En İyi Film / Best Film: Stoyan / International Narrative Feature / Roberto Ruiz Céspedes / Spain

En İyi Yönetmen / Best Director: Stoyan / International Narrative Feature / Roberto Ruiz Céspedes / Spain

En İyi Senaryo / Best Script: Turna Misali / International Narrative Feature / Iffet Eren Danışman Boz & Eyüp Boz / Turkey

En İyi Görüntü Yönetmeni / Best Cinematography: Stoyan / International Narrative Feature / Roberto Ruiz Céspedes / Spain

En İyi Erkek Oyuncu / Best Actor: Aga / Taner Cindoruk / International Narrative Feature / Turkey İLE Sebepler ve Yollar / Burak Türker / International Narrative Feature / Turkey

En İyi Kadın Oyuncu / Best Actress: Turna Misali / Sennur Nogaylar / International Narrative Feature / Turkey

En İyi Kurgu / Best Editing: Under Spanish Skies / International Narrative Feature / Nathan Buck / Germany

En İyi Müzik / Best Films Music: Aga / International Narrative Feature / Mevlüt Taşcı / 01:40:00 / Turkey

En İyi Sanat Yönetmeni / Best Art Director: Turna Misali / International Narrative Feature / İffet Eren Danışman Boz / Turkey

Jüri Özel Ödülü / Jury Special Award: Turna Misali / International Narrative Feature / İffet Eren Danışman Boz / Turkey

Seyirci Özel Ödülü / Special Audience Award: Hayatimin Son 5 Günü / International Narrative Feature / Hüseyin Uc & Mahmut Baldemir

Avrasya Özel Ödülü / Eurasia Special Award: Ruhun Lekesi / International Narrative Feature / Ceyhan Kandemir / Turkey

Uluslararası Uzun Metraj Belgesel / International Documentary Feature:

En İyi Film / Best Film: Közüngü / International Documentary Feature / Ahmet Tolga Ayıklar / Turkey

Jüri Özel Ödülü / Special Jury Prize: Sacrifice / International Documentary Feature / Zeki Subaşı / Turkey

Teşvik Ödülü / Incentive Award: Yaanam / International Documentary Feature / Vinod Mankara / India

Uluslararası Kısa Film Belgesel / International Short Documentary:

En İyi Film / Best Film: Yılkılar / International Short Documentary / Özer Kanburoğlu / Turkey

Jüri Özel Ödülü / Special Jury Prize: Gulab Gul / International Short Documentary / Semih Sağman / Turkey

Teşvik Ödülü / Incentive Award: Resistance Sahara / International Short Documentary / Sidal Ergüder / United Kingdom

Uluslararası Kısa Film Kurmaca / International Narrative Short Feature:

En İyi Film / Best Film: Stylo Rouge / International Narrative Short Feature / Abdou El Mesnaoui Nassib / Morocco

Jüri Özel Ödülü / Special Jury Prize: Körfez / International Narrative Short Feature / Kumru Karataş / 00:17:03 / Turkey