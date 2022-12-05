Süper Mario Kardeşler Filmi Karakter Afişleri Yayınlandı

Nintendo ve Illumination’dan çocuklara yeni bir animasyon, Super Mario Kardeşler Filmi geliyor. Karakter afişleri yayınlanan filmin yönetmenliğini Aaron Horvath ve Michael Jelenic yapıyor, senaryosu ise Matthew Fogel tarafından yazıldı. Filmde Mario’ya Chris Pratt, Prenses Peach’e Anya Taylor Joy, Luigi’ye Charlie Day, Bowser’a Jack Black, Toad’e Keegan-Michael Key, Eşek Kong’a Seth Rogen, Kamek’e Kevin Michael Richardson, Huysuz Kong’a Fred Armisen ve Spike’e Sebastian Maniscalco ses veriyor. Yapımcılığını Illumination’dan Chris Meledandri ile Nintendo adına Shigeru Miyamoto’nun üslendiği filmin dağıtımı tüm dünyada Universal Pictures yapacak.

Basın Bülteni

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