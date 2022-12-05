Çakallarla Dans 6, 196 Bin Gişe Rakamıyla Sezonun En İyi Açılışını Yapan Yerli Filmi Oldu

Yapımını SugarWorkz – TAFF Pictures’ın üstlendiği, Murat Şeker’in yönettiği, sinemanın en çok beğenilen film serilerinden Çakallarla Dans, 6. filmiyle bekleneni gerçekleştirdi. Çakallarla Dans 6 vizyona girdiği haftasonu 196 bin 658 kişi tarafından izlenerek sezonun en iyi gişe açılış rakamına ulaşırken yılın en iyi yerli komedi filmi açılışına da imza attı. Çakallarla Dans 6, Bergen filminden sonra yılın en iyi açılışını yapan yerli komedi filmi oldu.

Basın Bülteni

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