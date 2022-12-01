Guy Ritchie’nen yönettiği ve Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnet ile Cary Elwes’in oynadığı Servet Avcısı (Operation Fortune: Ruse de Guerre), 13 Ocak 2023’de CJ ENM dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

ABD, İngiltere ve Türkiye’den oluşan küresel istihbarat ittifakının yeni ölümcül silah satışını durdurmak amacıyla görevlendirilen özel çelik ajan Orson Fortune’la tanışmaya hazır olun. Servet Operasyonu filminde aksiyon ustası Jason Statham’a Hugh Grant, Aubrey Plaza, Josh Hartnett ve Cary Elwes eşlik ediyor. Görevi dünyayı tehdit eden ölümcül bir teknolojiyi ortadan kaldırmak olan ajan Orson Fortune, milyarder bir silah tüccarının izini sürecek.