Richard Oakes ile Adam Leader’in yönettiği ve Lee Hunter, Neal Ward, Frank Jakeman ile Nadia Lamin’in oynadığı Şeytanın Laneti (Hosts), 09 Aralık 2022’de Chantier Films dağıtımıyla BMS Film tarafından vizyona çıkarıldı.

Bir aile, Noel yemeğinin tadını birlikte çıkarmak için yakındaki komşularını evine davet eder. Ancak gelen davetliler aslında çağırdıkları kişiler değildir. Gece boyuncu beş kişilik aile, hayal edemeyecekleri şaşırtıcı olaylarla karşı karşıya kalır. Ailenin komşularının kılığına giren şeytani varlık, tüm gece boyunca aileye bir dizi kötü olaylar yaşatır. Ancak ailenin başına gelenler bütün bu olaylar sadece başlangıçtır.