2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın Jürisi Belli Oldu

2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, 15 – 18 Aralık 2022 tarihleri arasında gösterim ve söyleşilerin yer alacağı etkinlik programıyla bir kez daha sinemaseverleri ağırlayacak. 47 ülkeden toplam 619 filmin başvurusuyla rekor bir sayıya ulaşan 2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın jüri üyeleri ise sinemamızın gelişimine katkıları bulunan değerli isimlerden oluşuyor. Başkanlığını yönetmen Derviş Zaim’in üstlendiği jüride Haydar Şişman, Hilal Çelenk, İpek Tuzcuoğlu ve Yıldız Ramazanoğlu gibi saygın isimler bulunuyor.

Basın Bülteni

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