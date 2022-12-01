Çıldırmış Ayı Filminin Türkçe Altyazılı Birinci Fragmanı Yayınlandı

1985 yılında bir uyuşturucu kuryesinin uçağının düştüğü, ve kokaini bir ayının yediği gerçek hikâyeden ilham alan Çıldırmış Ayı filmi, tuhaf bir grubun, 230 kiloluk bir ayının yediği kokainin verdiği güçle daha fazla saldırı ve kan için katliam yaptığı Georgia ormanına yaklaşmalarını konu alıyor. Keri Russell, Margo Martindale, Ray Liotta ve Alden Ehrenreich’in başrollerini paylaştığı gerilim filminin Türkçe altyazılı fragmanı yayına verildi.

Basın Bülteni

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