8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali, 30 Kasım tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi. Ödül töreninde ulusal yarışmada En İyi Animasyon Ödülünü Azami Nefes Sayısı, En İyi Belgesel Ödülünü Oyuncakçı Saklı Yadigarlar, En İyi Kurmaca Ödülünü Perdeler ve uluslararası yarışmada En İyi Animasyon Ödülünü It, En İyi Belgesel Ödülünü A Year In Exile, En İyi Kurmaca Film Ödülünü So We Live kazandı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ödüller:

Son Taslak Platformu Yapım Destek Ödülü Birincisi: Güz (Şener Yiğit)



Son Taslak Platformu Yapım Destek Ödülü İkincisi: Hayırlı Olsun Ziyafeti (Muaz Güneş)



Son Taslak Platformu Yapım Destek Ödülü Üçüncüsü: Taş (Havvanur Korkut)



Son Taslak Platformu Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi Genç Yetenek Ödülü: Kılavuz (Nurten Altın)



Son Taslak Platformu REMOFilms Festival Desteği: Taş (Havvanur Korkut)



Uluslararası En İyi Animasyon Film Ödülü: It (Faye Xia)

Uluslararası En İyi Belgesel Film Ödülü: A Year In Exile (Malaz Usta)



Uluslararası En İyi Kurmaca Film Ödülü: So We Live (Rand Abou Fakher)



Uluslararası Animasyon Jüri Özel Ödülü: The Sprayer (Farnoosh Abedi)



Uluslararası Belgesel Jüri Özel Ödülü: Fathers’ Land (Francesco Di Gioia)

Uluslararası Kurmaca Jüri Özel Ödülü: Murder Tongue (Ali Sohail Jaura)



Ulusal Animasyon Jüri Özel Ödülü: Yasemin (Muaz Güneş)

Ulusal Belgesel Jüri Özel Ödülü: Gulab Gul (Semih Sağman)



Ulusal Kurmaca Jüri Özel Ödülü: Meryem (Celal Yücel Tombul)

Ulusal En İyi Animasyon Film Ödülü: Azami Nefes Sayısı (Mehmet Nuri Kaya)



Ulusal En İyi Belgesel Film Ödülü: Oyuncakçı: Saklı Yadigarlar (Yağmur Kartal)



Ulusal En İyi Kurmaca Film Ödülü: Perdeler (Fırat Onar)