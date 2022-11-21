Film Geliştirme Atölyesi’ne ve Komşular Platformu’na Başvurular Başlıyor

Bu yıl 12 – 14 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Köprüde Buluşmalar, Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam ediyor. Köprüde Buluşmalar kapsamındaki atölye, sinemacılara yeni uzun metraj projelerinin ilk uluslararası sunumunu yapmaları için olanak yaratırken ortak yapımlar için de zemin hazırlamayı amaçlıyor. Atölye başvuruları için son gün 16 Aralık 2022 olarak belirlendi.

Basın Bülteni

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