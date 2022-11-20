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Barış Akarsu: Merhaba’ya Bursa’da Büyük İlgi

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Sesi, şarkıları ve yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan Barış Akarsu: Merhaba filmi vizyona girdiği 18 Kasım’dan bu yana sinemaseverlerin ilgi odağı oluyor. Barış Akarsu: Merhaba’nın oyunculu gösterimlerinin ikincisi ise dün (19 Kasım) Bursa’da yapıldı. Barış Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, Bursa’da iki farklı sinemada sinemaseverlerle buluştu, sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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