Barış Akarsu: Merhaba’ya Bursa’da Büyük İlgi

Sesi, şarkıları ve yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan Barış Akarsu: Merhaba filmi vizyona girdiği 18 Kasım’dan bu yana sinemaseverlerin ilgi odağı oluyor. Barış Akarsu: Merhaba’nın oyunculu gösterimlerinin ikincisi ise dün (19 Kasım) Bursa’da yapıldı. Barış Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, Bursa’da iki farklı sinemada sinemaseverlerle buluştu, sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Basın Bülteni
- Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.