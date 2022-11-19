2. Uluslararası Distopya Film Festivali Başladı

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla ve BKM Mutfak’ın iş birliğiyle Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından Hatice Aşkın’ın direktörlüğünde düzenlenen 2. Uluslararası Distopya Film Festivali, seyircisiyle buluşmaya başladı. 19 Kasım 2022 Cumartesi günü AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleşen festival programında ilk olarak Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda yer alan kısa filmlerin gösterimi yapıldı. Gösterimlerin ardından ekip söyleşisi gerçekleştirilirken, etkinliğin moderatörlüğü festivalin program direktörü ve sinema yazarı Kerem Akça tarafından üstlenildi.

Basın Bülteni

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Hatice Aşkın

