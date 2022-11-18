İKSV Galaları, Penelope Cruz ve Antonio Banderas’ın Son Filmi Resmi Yarışma ile Geri Dönüyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları, özel gösterimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan Resmi Yarışma, vizyon öncesi 29 Kasım Salı günü 21:30’da Nişantaşı City’s CineWam Sineması’nda gösterilecek. Resmi Yarışma, Penelope Cruz ve Antonio Banderas ile Arjantin’in en tanınmış oyuncularından Oscar Martinez’i başrollerde buluşturuyor. Yönetmen ikili Gaston Duprat ile Mariano Cohn, Saygın Vatandaş’ta (El Ciudadano Ilustre) edebiyat dünyasını hicvettikten sonra bu kez de sinema dünyasının perde arkasını acımasız bir dille alaya alıyorlar.

Basın Bülteni

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