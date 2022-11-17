Çakallarla Dans 6, 02 Aralık’ta Sinemalarda

Yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı Çakallarla Dans 6’nın beklenen fragmanı yayınlandı. Bu sezon sinema seyircisinin en çok merak ettiği yerli filmlerin başında gelen Çakallarla Dans 6, 02 Aralık Cuma günü sinema salonlarında gösterime giriyor. Filmin fragmanı sosyal medyada büyük ilgi uyandırırken, Çakallar’ın yeni macerasını ve özlenen karakterlerini uzun süredir hasretle bekleyen sinemaseverler fragmana büyük destek verdi.

Basın Bülteni

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