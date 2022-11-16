Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali’ne Büyük İlgi

Sanatseverler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali’nin ilki Şanlıurfa’da gerçekleşti. Festival heykelciklerinin ve para ödüllerinin kazanlara takdim edildiği ödül töreninde Ulusal ve Uluslararası toplam 8 filme ödül verildi. Adını Şanlıurfa ilinde bulunan ve dünyanın en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olan Göbeklitepe’den alan Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali 12 – 13 Kasım tarihleri arasında finale kalan filmlerle seyirci karşısına çıktı.Festivale 46 farklı ülkeden yaklaşık 420 film başvuru yaptı. Filmler, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi’nde gösterildi.
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Ulusal Film Ödülleri:
En İyi Film Ödülü: Göl Kenarı (Lakeshore) / Aziz Alaca
En İyi Yönetmen Ödülü: Babamın Öldüğü Gün (The Day My Father Died) / Emre Sefer
En İyi Senaryo Ödülü: Brigitte Bardot / Çağıl Bocut
Klaus Schmidt Seyirci Özel Ödülü: Beni Kırmızıya Boyadın Gittin (You Painted Me Red and Left) / Yunus Emre Bozdoğan
Uluslararası Film Ödülleri:
En İyi Film Ödülü: Acil Durum (Emergency) / Maryam Esmikhani
En İyi Yönetmen Ödülü: Marko / Marko Santic
En İyi Senaryo Ödülü: Karantina (Quarantine) / Majid Mirhashemi
Klaus Schmidt Seyirci Özel Ödülü: Left Handed / Nasrin Mohammadpour