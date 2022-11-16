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Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali’ne Büyük İlgi

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Sanatseverler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali’nin ilki Şanlıurfa’da gerçekleşti. Festival heykelciklerinin ve para ödüllerinin kazanlara takdim edildiği ödül töreninde Ulusal ve Uluslararası toplam 8 filme ödül verildi. Adını Şanlıurfa ilinde bulunan ve dünyanın en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olan Göbeklitepe’den alan Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali 12 – 13 Kasım tarihleri arasında finale kalan filmlerle seyirci karşısına çıktı.Festivale 46 farklı ülkeden yaklaşık 420 film başvuru yaptı. Filmler, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi’nde gösterildi.

  • Basın Bülteni
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  • Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ulusal Film Ödülleri:

En İyi Film Ödülü: Göl Kenarı (Lakeshore) / Aziz Alaca

En İyi Yönetmen Ödülü: Babamın Öldüğü Gün (The Day My Father Died) / Emre Sefer

En İyi Senaryo Ödülü: Brigitte Bardot / Çağıl Bocut

Klaus Schmidt Seyirci Özel Ödülü: Beni Kırmızıya Boyadın Gittin (You Painted Me Red and Left) / Yunus Emre Bozdoğan

Uluslararası Film Ödülleri:

En İyi Film Ödülü: Acil Durum (Emergency) / Maryam Esmikhani

En İyi Yönetmen Ödülü: Marko / Marko Santic

En İyi Senaryo Ödülü: Karantina (Quarantine) / Majid Mirhashemi

Klaus Schmidt Seyirci Özel Ödülü: Left Handed / Nasrin Mohammadpour

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