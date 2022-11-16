2. Haliç Goldenhorn Uluslararası Film Festivali Finalistleri Açıklandı

FotoFilm tarafından 01 – 05 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Haliç Goldenhorn Uluslararası Film Festivali’nin finalistleri açıklandı. Dünya sinemasına geçen sene kazandırılan festivalin gösterimleri Cibali Avare Sinema Bahçe’de gerçekleştirecek. Festivale 20 ülkeden yapılan başvurulardan seçici kurulun seçtiği Kurmaca Uzun Metraj, Kurmaca Kısa Film, Belgesel Uzun Metraj ve Belgesel Kısa Film’den oluşan 40 filmlik seçkisi ücretsiz izlenebilecek. Festivalin Ön Jüri Üyeleri, Doğuşcan Göker, Batu Anadolu, Betül Yüncüoğlu, Emre Koparan, Ezgi Çisil Kaban, Özgür Sarıkaya, Şirin Şefii, Barış Kar, Elif Çelik gibi isimlerden oluşuyor.

Basın Bülteni

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