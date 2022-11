In Ho Hwang’ın yönettiği ve Rae Won Kim, Lee Jong Suk, Cha Eun Woo ile Lee Min Ki’in oynadığı Decibel, 02 Aralık 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Eski Kıdemli Yüzbaşı Do Yeong, iş arkadaşlarını kaybettiği elim bir denizaltı kazası sonrası yoğun travma yaşamaktadır. Her ne kadar ulusal bir kahraman olarak anılsa da suçluluk ve üzüntü duyar. Bir gün, Do Yeong’a gizli bir çağrı gelir. Bir stadyuma belirli yoğunlukta sesin yükselmesiyle patlayabilecek bir bomba yerleştirildiği bildirilir. Do Yeong, ailesini ve diğer masum insanların canını kurtarmak için artık zamana karşı yarışmak zorundadır.