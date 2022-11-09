Marvel Studios İmzalı, Merakla Beklenen Black Panther: Yaşasın Wakanda, Tüm Dünya ile Aynı Anda 11 Kasım’da Sinemalarda

Black Panther: Yaşasın Wakanda, 11 Kasım’da vizyona giriyor. Queen Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye ve Dora Milaje, Kral T’Challa’nın ölümünün ardından uluslarını, onlara müdahale etmek isteyen dünya güçlerinden korumak için savaşmaya hazırlardır. Wakanda halkı, hayatlarının bir sonraki bölümünü kucaklamak için çabalarken kahramanlar, War Dog Nakia ve Everett Ross’un yardımıyla Wakanda krallığı için yeni bir yol çizeceklerdir. Gizli bir denizaltı ulusunun kralı Namor olarak karşımıza çıkan Tenoch Huerta ile birlikte filmde Michaela Coel, Dominique Thorne, Mabel Cadena ve Alex Livanalli de yer alıyor.

Basın Bülteni

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