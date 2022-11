20. Filmmor’da Bu Hafta: Yersiz Yurtsuz

20. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali‘nde bu hafta, savaşla, düşüncelerinden dolayı tutuklanma riskiyle, zorunlu göçün şiddetiyle, yersiz yurtsuzluğun zorluklarıyla baş etmeye çalışan kadınların hikâyelerini anlatan 8 film gösterilecek. 20 Kasım saat 20:00’deki forumda ise, yersiz yurtsuz kalan ya da film yaptığı yeri yurdu sayan, yersiz yurtsuzluğu anlatan sinemacılar bir araya gelecek.

Basın Bülteni

Almanya’ya Hoş mu Geldik? (Welcomed to Germany?)



Bitmemiş Cümleler (Incomplete Sentences)



Bu Yağmur Asla Durmayacak (This Rain Will Never Stop)



Hayalet (Ghostly)



Hayat (Jiyan)



Minimal Hayat (Small Life)



Yol Boyunca (Along The Way)