20. Filmmor’da Bu Hafta: Yersiz Yurtsuz

20. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali‘nde bu hafta, savaşla, düşüncelerinden dolayı tutuklanma riskiyle, zorunlu göçün şiddetiyle, yersiz yurtsuzluğun zorluklarıyla baş etmeye çalışan kadınların hikâyelerini anlatan 8 film gösterilecek. 20 Kasım saat 20:00’deki forumda ise, yersiz yurtsuz kalan ya da film yaptığı yeri yurdu sayan, yersiz yurtsuzluğu anlatan sinemacılar bir araya gelecek.
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Almanya’ya Hoş mu Geldik? (Welcomed to Germany?)
Bitmemiş Cümleler (Incomplete Sentences)
Bu Yağmur Asla Durmayacak (This Rain Will Never Stop)