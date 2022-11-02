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20. Filmmor Bu Hafta Damdaki Sinemacılar ile İranlı Kadınları Selamlıyor

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Bu yıl 20. yaşını kutlayan Filmmor Kadın Filmleri Festivali, hâlâ hapiste olan 3 kadın sinemacının filmlerinin gösterimiyle 05 Kasım’da başlıyor. İran’da ahlâk polisi tarafından öldürülen Jina Masha Amini’nin ardından sokaklarda rejime direnen kadınlar, festivalde İranlı üç kadın yönetmenin filmleriyle selamlanıyor. Türkçe altyazılı çevrimiçi yayınlanacak filmleri izlemek isteyenler festivalin www.filmmor.org adresinden ücretsiz kayıt yaptırabiliyor.

Bedensiz Ruhlar (Bodies Without Soul)

Bizim Zamanlar (Our Times)

Ev Karadır (The House is Dark)

Oğul – Ana (Son – Mother)

Toz Bezi (Dust Cloth)
Zilname

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