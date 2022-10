Altın Portakal Ödülleri Sahiplerini Buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Altın Portakal’ın En İyi Filmi Özcan Alper’in yönettiği Karanlık Gece oldu. Emin Alper imzalı Kurak Günler filmi geceden En İyi Yönetmen Ödülü dahil 9 ödülle ayrıldı. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın En İyi Filmi ise Martín Boulocq’un yönetmenliğini yaptığı Ziyaretçi (The Visitor) filmi oldu.

Basın Bülteni

Ödüller:

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması

Jüri Özel Ödülü: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada – Özgürcan Uzunyaşa

En İyi Kısa Film: Ben Tek Siz Hepiniz – Barış Kefeli, Nükhet Taner

Ulusal Belgesel Film Yarışması

Jüri Özel Ödülü: Düet- Ekin İlbağ, İdil Akkuş

En İyi Belgesel Film: Kim Mihri – Berna Gençalp

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Uluslararası Film: Ziyaretçi / The Visitor – Martín Boulocq

Jüri Özel Ödülü: Valeria Evleniyor / Valeria is Getting Married – Michal Vinik

En İyi Yönetmen: Ekmek ve Tuz / Bread and Salt – Damian Kocur

En İyi Kadın Oyuncu: Marina Foïs – Canavarlar / The Beasts

En İyi Erkek Oyuncu: Pejman Jamshidi – Mahkeme / Dustland

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film: Karanlık Gece – Özcan Alper, Soner Alper, Necati Akpınar, Ersin Çelik, Bülent Makar

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Ayna Ayna – Belmin Söylemez, Haşmet Topaloğlu

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Kar ve Ayı – Selcen Ergun, Nefes Polat

En İyi Yönetmen: Emin Alper – Kurak Günler

Cahide Sonku Ödülü: Çiğdem Mater – Kurak Günler

En İyi Senaryo: Murat Uyurkulak, Özcan Alper – Karanlık Gece

En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar – Kar ve Ayı

En İyi Erkek Oyuncu: Selahattin Paşalı / Kurak Günler – Cem Yiğit Üzümoğlu / LCV (Lütfen Cevap Veriniz)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Christos Karamanis – Kurak Günler

En İyi Müzik: Stefan Will – Kurak Günler

En İyi Kurgu: Özcan Vardar, Eytan İpeker – Kurak Günler

En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe Yurtseven, Yunus Emre Yurtseven – Iguana Tokyo

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laçin Ceylan – Ayna Ayna

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erol Babaoğlu – Kurak Günler

SİYAD En İyi Film Ödülü: Kurak Günler – Emin Alper

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Emin Alper – Kurak Günler