Altın Portakal Ödülleri Sahiplerini Buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Altın Portakal’ın En İyi Filmi Özcan Alper’in yönettiği Karanlık Gece oldu. Emin Alper imzalı Kurak Günler filmi geceden En İyi Yönetmen Ödülü dahil 9 ödülle ayrıldı. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın En İyi Filmi ise Martín Boulocq’un yönetmenliğini yaptığı Ziyaretçi (The Visitor) filmi oldu.
- Basın Bülteni
- Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.
Ödüller:
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması
Jüri Özel Ödülü: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada – Özgürcan Uzunyaşa
En İyi Kısa Film: Ben Tek Siz Hepiniz – Barış Kefeli, Nükhet Taner
Ulusal Belgesel Film Yarışması
Jüri Özel Ödülü: Düet- Ekin İlbağ, İdil Akkuş
En İyi Belgesel Film: Kim Mihri – Berna Gençalp
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması
En İyi Uluslararası Film: Ziyaretçi / The Visitor – Martín Boulocq
Jüri Özel Ödülü: Valeria Evleniyor / Valeria is Getting Married – Michal Vinik
En İyi Yönetmen: Ekmek ve Tuz / Bread and Salt – Damian Kocur
En İyi Kadın Oyuncu: Marina Foïs – Canavarlar / The Beasts
En İyi Erkek Oyuncu: Pejman Jamshidi – Mahkeme / Dustland
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması
En İyi Film: Karanlık Gece – Özcan Alper, Soner Alper, Necati Akpınar, Ersin Çelik, Bülent Makar
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Ayna Ayna – Belmin Söylemez, Haşmet Topaloğlu
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Kar ve Ayı – Selcen Ergun, Nefes Polat
En İyi Yönetmen: Emin Alper – Kurak Günler
Cahide Sonku Ödülü: Çiğdem Mater – Kurak Günler
En İyi Senaryo: Murat Uyurkulak, Özcan Alper – Karanlık Gece
En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar – Kar ve Ayı
En İyi Erkek Oyuncu: Selahattin Paşalı / Kurak Günler – Cem Yiğit Üzümoğlu / LCV (Lütfen Cevap Veriniz)
En İyi Görüntü Yönetmeni: Christos Karamanis – Kurak Günler
En İyi Müzik: Stefan Will – Kurak Günler
En İyi Kurgu: Özcan Vardar, Eytan İpeker – Kurak Günler
En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe Yurtseven, Yunus Emre Yurtseven – Iguana Tokyo
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laçin Ceylan – Ayna Ayna
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erol Babaoğlu – Kurak Günler
SİYAD En İyi Film Ödülü: Kurak Günler – Emin Alper
Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Emin Alper – Kurak Günler