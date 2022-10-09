Black Adam’dan Yeni Fragman ve Afiş Yayınlandı

New Line Cinema’nın, aksiyon macera türündeki Black Adam filminde Dwayne Johnson başrolde yer alıyor. Bu DC süper kahramanının hikâyesini ilk kez beyazperdeye taşıyan filmi Jaume Collet Serra yönetiyor. Black Adam, kendisine antik tanrıların her şeye yeten güçleri bahşedildikten yaklaşık 5.000 yıl sonra, dünyadaki mezarından kurtulur ve benzersiz adalet biçimini modern dünyaya salmaya hazırdır. Filmde, Johnson’ın yanında diğer başrollerde Aldis Hodge, Hawkman rolünde; Noah Centineo, Atom Smasher rolünde; Sarah Shahi, Adrianna rolünde; Marwan Kenzari, Ishmael rolünde; Quintessa Swindell, Cyclone rolünde; Bodhi Sabongui, Amon rolünde ve Pierce Brosnan, Dr. Fate rolünde yer alıyorlar. Bütün dünyada Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılacak Black Adam, IMAX formatında da çıkacak ve 19 Ekim 2022′den itibaren vizyona girmeye başlayacak. Film, Kuzey Amerika’da ve Türkiye’de 21 Ekim’de vizyona girecek.

Basın Bülteni

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