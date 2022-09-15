Goro Taniguchi’nin yönettiği ve Cho, Hiroaki Hirata, Shuichi Ikeda, Kazuya Nakai ile Kaori Nazuka’nın oynadığı One Piece Film: Red, önümüzdeki aylarda CJ ENM tarafından vizyona çıkarılıyor.

Müzik adası olarak anılan Elegia adasında, dünyanın en iyi sanatçısı unvanıyla tanınan ve bilinen ama daha önce yüzü hiç kimse tarafından görülmemiş olan Uta, ilk canlı konserini verecek ve nihayet hayranlarına kendini gösterecektir. Dünyanın dört bir yanından konsere gelen hayranların arasında Luffy ve Hasır Şapka Korsanları da vardır. Ancak özel etkinlikler başladığında Uta’yla ilgili onları şok edecek bir gerçeği öğrenirler.