İlker Savaşkurt’un Yalanlar ve Yüzleşmeler Etrafında Birleşen Ödüllü Filmi Reflection (Akis), 23 Eylül’de Sinemalarda

İlker Savaşkurt’un, 16. Harlem Uluslararası Film Festivali’nden En İyi Yabancı Film Ödülü’ne layık görülen ikinci filmi Reflection (Akis), 23 Eylül Cuma günü vizyona giriyor. Selçuk Yöntem, Taro Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, Elit Andaç Çam, İbrahim Aköz gibi isimlerin rol aldığı Reflection, İngilizce çekilen bir Türk filmi olma özelliği taşırken Mehmet Kala imzalı senaryosu ve hikâyesiyle ön plana çıkıyor. İstanbul’un turistik açıdan popüler bir noktasında yer alan bir otelde geçen fantezi türündeki film, aynı otelde bir araya gelen farklı milletlerden insanların erken bir kıyamet etrafında birleşen hikâyesini anlatıyor.

Basın Bülteni

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