Sezonun İddialı Animasyon Filmlerinden Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence, Atlas 1948 Sineması’nda İzleyici ile Buluşacak

Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence filmi 26 Ağustos’tan itibaren sinemalarda gösterime giriyor. Yönetmenliğini Murat Karahüseyinoğlu’nun üstlendiği filmin galası 23 Ağustos 2022 Salı günü Beyoğlu Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilecek. Karagöz ve Hacivat dışında 80 civarında animasyon karakterin kullanıldığı filmde karakterler usta ve sevilen oyuncular tarafından seslendiriliyor. Karagöz’ü Yetkin Dikinciler, Hacivat’ı ise Altan Erkekli’nin seslendirdiği filmde, Karagöz’ün eşini Nilgün Kasapaşoğlu, Mestan’ı Mazlum Kiper, Tuzsuz Deli Bekir’i Selçuk Kıpçak, Cazu Kızı’nı Zeynep Önen, Cazu Oğlu’nu Bora Sivri, Nuridil’i ise Asuman Barnak seslendiriyor.

Basın Bülteni

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