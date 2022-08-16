Ceyda Aşar’ın Yazdığı Fena Şeyler Mutlu Sonlar, Karakarga Yayınları’ndan Çıktı

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Kıyıdakiler ve Kök filmlerinin senaristi olarak tanıdığımız Ceyda Aşar’dan içten ve etkileyici bir roman. Fena Şeyler, Mutlu Sonlar hafızaya, geçmişle hesaplaşmaya dair bir roman. İki kız kardeşin geçmişleriyle yüzleşme deneyimleri, bireysel ile toplumsal tarihin iç içe geçtiği bir sorgulamaya dönüşüyor. Zaman, roman boyunca, üç katmanda sürüyor ve romanın biçimi, içeriğiyle uyumlu bir şekilde, dildeki parçalanmalarla kuruluyor. Sıradan hayatının olağan bir gününe uyandığını sanan, mütevazı yaşamını sürdüren, sessiz sedasız, hayli şişman, huzurlu bir genç kadın Zeyno, bir gün ablası Berna ile 3 günlük yolculuğa çıkıyor.

Basın Bülteni

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Ceyda Aşar

