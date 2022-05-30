Murat Karahüseyinoğlu’nun yönettiği ve Yetkin Dikiciler, Altan Erkekli, Mazlum Kiper ile ?????’in oynadığı Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence, 26 Ağustos 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Yedirenk Film Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Karagöz parasızlık yüzünden bayağı zor durumdadır ve bu sorun evine yansımaktadır. Eşi ile tartışan Karagöz evini kiraya verir. Burada da sorun yaşayan Karagöz Hacivat’a uyarak Tuzsuz’u kandırır ama bu yüzden de çok ciddi sorunlar yaşar. Bu arada karısı Karagöz’den intikam almak için ona çok iyi bir oyun oynar. Karagöz bu durumdan nasıl kurtulacaktır?