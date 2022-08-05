Ute Von Munchow Pohl’un yönettiği ve Senta Berger, Friedrich Von Thun, Mary Murray ile Katharina Straber’in seslendirdiği animasyon film Tavşan Okulu: Çılgın Yumurtalar (Rabbit Academy: Mission Eggpossible), 09 Eylül 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Afacan şehir tavşanı Leo, sonsuza dek Bahar Bayramı’ndan kurtulmak istediği için tilkilerle iş birliği yapar. Max, Emmy ve arkadaşları onu bu eyleminden döndürebilecekler midir? Kahramanlarımız gizemli bir dövüş tekniğinde ustalaşmayı öğrenmek zorunda kalacaklar ve bu yolculukta birine güvenmenin ne demek olduğunu öğreneceklerdir.