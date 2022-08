Deniz Tortum ve Kathryn Hamilton’un yönettikleri kısa belgesel Our Ark, Cuma günü Kosova’nın Prizren şehrinde başlayacak 21. DokuFest’in Uluslararası Kısa Belgesel Yarışması’nda jüri karşısına çıkacak. En son Nisan ayında 41. İstanbul Film Festivali’nde En İyi Kısa Film seçilen Our Ark ayrıca, 01 – 07 Ağustos tarihlerinde kirikonline.org’da seyirciyle çevrimiçi buluşacak. Dünyadaki her hayvanın 3 boyutlu kopyalarını tutan bir şirketin çalışmalarından yola çıkan film, bilim insanlarının bir tür sanal Nuh’un Gemisi yaratma duygusu uyandıran dijital arşivleme çabalarının kim ve ne için yapıldığını hipnotik bir izleme deneyimi eşliğinde sorguluyor.