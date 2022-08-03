Ahmet Arpacı’nın yönettiği ve Ivana Nikolovska, Mustafa Can, Sinan Gümüş ile Nihal Varoğlu’nun oynadığı Ölü Kontes ve Sebastian, 04 Kasım 2022’de Skypic Film dağıtımıyla Skypic Film – Nazin Medya tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yüzlerce yıl öncesinde, geçmişte yaşamış olan Kontes ve onun sadık uşağı Sebastian, esrarengiz ve gizemli bir şekilde günümüzde yeniden dirilirler ve kendilerini tanımadıkları, ilk yaşadıkları zamanlardan çok farklı ve bambaşka yeni bir dünyada bulurlar. İçine düştükleri bu farklı ve şaşırtıcı hayat onlara komik ve macera dolu ilginç olaylar yaşatır. Film, ayrılmaz ikilinin bu zorluklarla baş etme çabalarını anlatıyor.