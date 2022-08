Daniel Stamm’ın yönettiği ve Jacqueline Byers, Colin Salmon, Christian Navarro ile Nicholas Ralph’ın oynadığı Şeytan Kapanı (Prey for the Devil), 28 Ekim 2022’de CJ ENM dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

25 yaşındaki rahibe Ann, geçmişte annesine musallat olan ve gençliği boyunca kaçtığı şeytanla yeniden yüzleşmek zorunda kalır. Vatikan tarafından Amerika ve dünyanın farklı ülkelerinde açılan, şeytani güçlerle mücadele eden bir

okulda gözlemci olur. Ancak çok kısa zamanda Ann’in diğer tüm öğrencilerden farklı bir güce sahip olduğu ortaya çıkar. Film, unutulmayan The Last Exorcism’ in yönetmeninin imzasını taşıyor.