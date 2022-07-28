Çakallarla Dans 6’nın Çekimleri Tamamlandı

Yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı Çakallarla Dans 6 filminin çekimleri tamamlandı. Çekimlerin son bölümünün Bodrum’da ve Yunan adası Kos’ta gerçekleştirilmesinin ardından ekip son kez paydos dedi. Oyuncular, serinin en komik filmini çektiklerinin altını çizdi. Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden olan Çakallarla Dans’ın altıncı macerasında, seyircinin çok sevdiği kahramanlarımız bu kez sınırları aşıyor ve yurt dışına açılıyor.

Basın Bülteni

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