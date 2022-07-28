Aşk ve Savaş (Yönetmen: Martin Schreier)

Martin Schreier’in yönettiği ve Dennis Mojen, Svenja Jung, Emilia Schüle ile Ken Duken’in oynadığı Aşk ve Savaş (Traumfabrik – Dream Factory), 12 Ağustos 2022’de Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ordudan dönen Emil, arkadaşının çalıştığı sette figüranlık yapmaya başlar. Sette Fransız dansçı Milou’yla karşılaşır ve ilk görüşte aşık olur. Romantik bir randevu için sözleşirler. Berlin’in batısında bir otelde kalan Milou, randevu saatinde yola çıktığında askerlerin sınırı kapattığını görür, çaresizce Fransa’ya döner. Olan bitenden çok geç haberi olan Emil, Milou’yu tekrar görebilmek için sahte bir kimlikle yönetmenlik yapmaya karar verir.