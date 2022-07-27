İlklerin Festivali Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nde İlk Kez Yapay Zekâ Tarafından Tasarlanan Afiş Kullanılacak

Bilimin sanatla buluştuğu Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, geleceğin dijital dünyasına sinemayla birlikte yeni bir adım atılmasını sağlarken, festivalin ön plana çıkan özelliklerinden olan yaratıcılık da hazırlanan afişle bir kez daha gözler önüne seriliyor. Festival afişi, dünyada ilk kez bir yapay zekânın tasarladığı festival afişi olma özelliği taşıyor. Yaratıcı tasarımcı Atilla Erkmen afiş için yaptığı açıklamada, “Gözümüzün aşina olduğu klasik bir festival posterinin aksine hikâyesi olan, dinamik bir bilim kurgu film afişi olmasını istedim. Bunu yaparken de yıllar önce yazdığım ve şu anda sinopsis aşamasında olan, yakında senaryolaştırmak istediğim güzel bir hikâyeden esinlendim.” şeklinde konuştu.

Basın Bülteni

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