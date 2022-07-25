Emin Alper’in Son Filmi Kurak Günler Hırvatistan’dan 3 Ödülle Döndü

Dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapan, Emin Alper’in son uzun metrajlı filmi Kurak Günler festival yolculuğuna devam ediyor. Son olarak 69. Pula Film Festivali’nde uluslararası yarışma bölümünde gösterilen film, festivalden En İyi Film, Eleştirmenler Jürisi Özel Ödülü ve En İyi Ortak Yapım Ödülleri ile döndü. Kurak Günler’de Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz oynuyor. Film, bir süredir kuraklıkla boğuşan kasabaya yeni atanan genç savcı Emre ile Belediye Başkanı Selim, Gazeteci Murat ve kasaban eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri anlatıyor.

Basın Bülteni

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