Medeniyetlerin Buluşma Noktası Hatay’da Çekilen Masal Şatosu: Gizemli Misafir Hikâyesi ve Görsel Dünyasıyla Hayran Bırakacak

Başrolünde Ecrin Su Çoban’ın yer aldığı film serisi Masal Şatosu’nun yeni hikâyesi Gizemli Misafir çocuklar keyifli vakit geçirtecek. Yazın bunaltıcı sıcağından kaçmak isteyen seyirciler 12 Ağustos’ta sinemalarda buluşacak. Çekimleri eşsiz kültürü ile sadece ülkemizde değil dünyada da medeniyetlerin buluşma noktası kabul edilen Hatay’ın masalsı mekânlarında gerçekleştirilen Masal Şatosu: Gizemli Misafir macera ve eğlence dolu hikâyesiyle herkesin gözdesi olacak.

Basın Bülteni

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