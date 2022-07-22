Türk Telekom’un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime’ın Açık Hava Sineması etkinlikleri başlıyor. Türkiye’nin en sevilen tatil beldeleri Bozcaada, Akçay, Foça, Didim, Göcek, Marmaris ve Datça’da düzenlenecek Türk Telekom Prime Açık Hava Sinema Geceleri, 23 – 30 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek, son dönemin en popüler filmleri Bergen ve Soul gösterilecek. Sinemaseverler, film öncesi moderatör eşliğinde düzenlenecek çeşitli oyunlar ve karaoke yarışmaları ile keyifli vakit geçirecek. 30 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, birbirinden özel sürprizlerle saat 21:00’de başlayacak.