Kim Bu Aile?’de Nurgül Yeşilçay Rüzgârı

Kahkaha ve dramayı bir arada bulunduran Kim Bu Aile? filmi yeni sezonda sinemalarında yerini alacak. Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, Kim Bu Aile?’de yine ses getirecek bir rol ile seyirci karşısına çıkıyor. Filmin sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda Yeşilçay, karakteriyle dikkat çekti. Canlandırdığı Menekşe karakteri için saçlarını sarıya boyatan oyuncu, “Bu saçlar Menekşe’ye çok yakıştı.” dedi ve çekimlerde çok eğlendiklerini de sözlerine ekledi.

Basın Bülteni

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